«Мы могли играть в футбол, а мама выбегала и кричала, чтобы мы бежали домой, потому что начинались бомбардировки». Футболистка ЦСКА Дамьянович о детстве в Югославии

Защитница ЦСКА Невена Дамьянович поделилась воспоминаниями о бомбардировках Югославии.

«Я родилась в Сербии. К сожалению, моя страна сильно пострадала в 90-е. В 1999 году была война, в ходе которой у нашей страны забрали ее часть – Косово. Пострадало множество людей. Я росла в большой семье – родители и четыре сестры.

Моя мама в тот сложный момент смогла проявить себя как сильная, спокойная и уверенная женщина, которой нужно было защитить семью и вырастить детей. У нее это получилось: мои сестры и я достаточно успешны – я занимаюсь профессиональным спортом, одна из моих сестер врач, другие отучились на экономике и политологии. Моя младшая сестра, к сожалению, умерла в 2011 году, у нее был синдром Дауна. Она – моя главная мотивация в жизни.

Как война повлияла на детство? Я хорошо это помню. Родители всегда хотели показать нам, что все хорошо и все под контролем. Только когда я выросла, я поняла, насколько для них это было серьезным испытанием.

Мы могли играть в футбол на улице, а мама выбегала и кричала, чтобы мы быстро бежали домой, потому что начинались бомбардировки. Мы сидели под столом, пока все не утихнет. Родителям как-то удалось донести нам, что на данный момент то, что происходит, – это нормально. Я была совсем ребенком и думала: окей, раз мама так сказала, значит, все в порядке.

Не представляю, как бы действовала я на ее месте, – тебе нужно защитить своих детей, но ты ничего не контролируешь. Слава богу, что все это пережили, никто из моих близких не пострадал. В Белграде до сих пор можно посмотреть на здания, которые пострадали от бомбардировок. Это часть нашей страны», – сказала Дамьянович.