Футбольная ассоциация Сараева попросила отменить матч России с Боснией и Герцеговиной

В Боснии и Герцеговине призвали отменить решение о матче с Россией.

Комитет Футбольной ассоциации Сараевского кантона (в Боснии и Герцеговине 10 кантонов, Сараевский – крупнейший – прим. Sports.ru) провел заседание о решении Футбольного союза Боснии, согласившегося на проведение товарищеского матча с Россией.

Заседание проводилось в том числе потому, что за матч с Россией проголосовал представитель Футбольной ассоциации Сараева – Фуад Чольпа.

Ассоциация столичного кантона попросила исполком Футбольного союза страны отменить решение не позднее 23 сентября – в этот день пройдет следующее заседание исполкома, а также игра Боснии с Черногорией в наций.

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