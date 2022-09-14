Спартак – Локомотив 18.09.2022 МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

10-й тур МИР РПЛ подарит столичное дерби «Спартак» — «Локомотив». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Игра пройдет 18 сентября, начало встречи в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Спартака» с форой 0 за 1,45, обмен голами за 1,66.

Оба клуба проиграли в двух последних турах. В очных встречах нет явного фаворита. У команд по 3 победы и 4 ничьи в последних 10 играх на поле «Спартака». Хозяева получили статус фаворита предстоящего дерби. Ниже коэффициенты на игру.

Наш прогноз на матч «Спартак» – «Локомотив» поможет изучить главные статистические особенности, узнать результаты команд и сделать осмысленную ставку на игру.

«Спартак»

В последнем туре «Спартак» в гостях проиграл «Ростову» 2:4. Красно-белые первыми открыли счет, но удержать преимущество не смогли. За столичный клуб отличились Квинси Промес и Александр Соболев. За «Ростов» голы на счету Николая Комличенко, Даниила Уткина и Дмитрия Полоза. Последний оформил дубль, забив один мяч с пенальти. Статистические данные матча «Ростов» — «Спартак»:

xG 1,69:1,20 ;

; удары 10:17;

удары в створ 5:7;

угловые 3:4;

атаки 66:70;

опасные атаки 37:40.

Красно-белые активно использовали фланговые атаки и навесы в штрафную площадь. Преимущество по навесам 24:9 .

В чемпионате России по футболу «Спартак» проиграл два матча подряд и всего три в четырех крайних встречах. Красно-белые были слабее «Динамо» 0:1 и «Ростова» 2:4 в гостях, поражение 1:2 дома от «Зенита». В остальных встречах 5 побед и 1 ничья. Результаты «Спартака» в чемпионате ниже.

В турнирной таблице МИР РПЛ столичный клуб только на пятом месте. Из-за трех осечек в последних турах «Спартак» отпустил в отрыв «Зенит» и ЦСКА. Отставание от лидеров турнира 7 и 4 балла. Всего у «Спартака» 16 очков, разница голов 21:11. По эффективности атаки «Спартак» на втором месте в чемпионате после «Зенита».

Самые результативные игроки «Спартака» в сезоне:

Квинси Промес — 8 голов и 3 голевые передачи ;

; Александр Соболев — 3 гола и 4 голевые передачи;

Роман Зобнин — 2 гола и 1 голевая передача;

Кристофер Мартинс Перейра — 1 гол и 2 голевые передачи.

Игру с «Локомотивом» пропустят четыре футболиста. Из-за травм не сыграют Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Мартинс и Виктор Мозес. Дисквалифицированных нет.

«Локомотив»

В матче девятого тура МИР РПЛ «Локомотив» в гостях проиграл «Факелу» 0:2. Поражение стало вторым подряд и четвертым в сезоне. В игре с воронежским клубом красно-зеленые провели неплохой первый тайм, за счет чего получили превосходство по большинству статистических показателей. «Факел» сыграл надежно в обороне и дважды воспользовался ошибками обороны гостей. За дебютанта РПЛ отличились Евгений Морозов (воспитанник «Локомотива») и Ираклий Квеквескири. Для «Факела» это первая победа после возвращения в элитный дивизион. Статистические показатели матча «Факел» — «Локомотив»:

xG 0,83:0,91;

удары 7:11;

удары в створ 4:2;

атаки 50:65;

опасные атаки 27:41;

Угловые 2:8.

«Локомотив» старался отыграться в матче используя навесы в штрафную площадь. Всего в матче 21 навес, из них 17 на счету «железнодорожников» .

«Локомотив» лучше «Спартака» на дистанции в пять игр: 7 очков против 6. Разница голов 10:6 и 10:8 у красно-белых. Красно-зеленые взяли очки в матчах с аутсайдерами. В играх с более организованными клубами у «железнодорожников» серьезные проблемы. Ниже результаты «Локомотива» в чемпионате России.

«Локомотив» находится в нижней части турнирной таблицы с 9 набранными очками. Клуб занимает 11 место и всего на одно очко опережает «Химки», идущие в зоне стыковых матчей. Отставание от лидера чемпионата 14 очков. Разница голов в 9 встречах 13:17. Больше «Локомотива» пропустили только «Торпедо», «Оренбург» и «Факел». Все три клуба в прошлом сезоне играли в ФНЛ.

Самые результативные игроки «Локомотива» в сезоне:

Антон Миранчук — 4 гола и 3 голевые передачи;

Иван Игнатьев — 3 гола и 1 голевая передача;

Гирано Керк — 2 гола и 1 голевая передача.

С начала сезона не играет 25-летний полузащитник Рифат Жемалетдинов. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Гильерме и Лукас Фассон. Форвард Уилсон Изидор может восстановиться к старту игры.

Личные встречи

В рамках чемпионата России команды сыграли 62 раза. «Спартак» впереди по победам 26:20, еще 16 игр завершились вничью. Если брать последние 10 игр в турнире, то у команд паритет: по 3 победы и 4 ничьи.

На домашней арене такие же результаты. «Спартак» пропускает от «Локомотива» в 8 встречах. В 8 играх прошла ставка на обмен голами. Забивают красно-белые дома в 9 играх.

Прогноз на матч МИР РПЛ «Спартак» — «Локомотив»

В результатах команд чемпионате России можно выделить три статистических тренда:

Победа «Спартака» с форой 0 за 1,45 — ставка сыграла в 11 из 14 домашних очных матчей в РПЛ;

«Обе забьют — да» за 1,66 — ставка сыграла в 8 из 9 крайних очных матчей на домашней арене «Спартака»;

— ставка сыграла в 8 из 9 крайних очных матчей на домашней арене «Спартака»; 1-2 гола «Локомотива» за 1,48 — «Локомотив» забивает 1-2 гола в 6 из 8 последних очных гостевых матчей.

Обе команды проиграли по два последних матча, но поражения разные. У «Спартака» был матч с «Зенитом» и «Ростовом». Лидеру турнира красно-белые проиграли заслуженно, а вот в матче с «Ростовом» не повезло. «Локомотив» дома проиграл «Ахмату» 1:2, большую часть матча играя в большинстве и на выезде уступил «Факелу» 0:2. В матче со «Спартаком» у красно-зеленых мало шансов на победу. С учетом статусе дерби не станем рисковать и брать чистую победу «Спартака». Красно-белые не самым лучшим образом играют в обороне и могут пропустить. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,66 по линии БК «Лига Ставок».

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Где смотреть Спартак – Локомотив