Циннбауэр о 0:3 с «Краснодаром»: «Локо» не рассчитывал, что так начнет сезон. Надо не опускать голову»

Главный тренер высказался о матче с «Краснодаром» (0:3) в 4-м туре Мир .

«Мы играли в Краснодаре перед местной публикой, которая мощно поддерживала команду.

Необходимо разобрать, как надо действовать после того, как пропускаем гол. Речь идет о реализации моментов, необходимо их использовать. Если ты не забиваешь, осложняешь себе жизнь.

Мы не рассчитывали, что так начнем сезон. Это неожиданный для нас результат. Надо не опускать голову.

Предстоят домашние игры, в которых надо обязательно брать очки», – отметил .