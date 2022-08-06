Сторожук о 3:0 с «Локо»: «У «Краснодара» на поле была команда – есть комбинации, в обороне набираем»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0) в 4-м туре Мир .

«Использовали свои моменты, хорошо распорядились ими, поэтому такой результат. Хочу поздравить болельщиков в первую очередь, так как они тоже причастны к этому, сильно нас поддерживают. Огромное им спасибо. Ребята это чувствуют и осознают.

Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где‑то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно.

И физически мы сегодня, так скажем, не провалились, поэтому целостно выглядели», – заявил .