Сторожук о 3:0 с «Локо»: «У «Краснодара» на поле была команда – есть комбинации, в обороне набираем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

«Использовали свои моменты, хорошо распорядились ими, поэтому такой результат. Хочу поздравить болельщиков в первую очередь, так как они тоже причастны к этому, сильно нас поддерживают. Огромное им спасибо. Ребята это чувствуют и осознают.

Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где‑то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно.

И физически мы сегодня, так скажем, не провалились, поэтому целостно выглядели», – заявил Александр Сторожук.

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