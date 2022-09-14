Защитник «Крыльев» Бейл перед «Зенитом»: «Сыграем в 10 раз лучше, чем с «Химками» – будет положительный результат»

высказался в преддверии матча с .

Защитник самарцев выразил мнение о сегодняшней игре 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Зенит» на сегодня — лучшая команда в России. Мы должны играть в десять раз лучше, чем в последнем туре с «Химками» [0:0], чтобы рассчитывать на положительный результат. И, думаю, мы сможем это.

Игра с петербургским клубом в июле [0:3] в чемпионате была тяжелой. Мы получили два быстрых пенальти, два быстрых гола. После этого «Зенит» играл позиционно. Нам приходилось много атаковать, а соперник ловил нас на контратаках. Мы сами создали себе сложности.

Надеюсь, следующую игру с ними проведем значительно лучше», – сказал Бейл.