Галактионов после 4-й победы подряд: «Эмоциональный фон – положительный. «Пари НН» двигается дальше»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками» (1:1, 5:3 пен.) в Фонбет Кубке России.

Волжане одержали 4-ю победу подряд.

– Сложная игра, через два дня на третий после непростого поединка в Грозном. Мы сделали сегодня большое количество изменений в составе, дав игровую практику целой группе игроков, которая в меньшей степени была задействована в матчах чемпионата.

Возможно, в первом тайме была какая-то несыгранность, но потом ребята стали притираться друг к другу. Были хорошие моменты у Шильцова и Милсона. По ходу второго тайма вышли на замену Севикян и Сулейманов. После их успешного взаимодействия и был забит гол.

Расстроило то, что очень легко пропустили ответный мяч. Но в любом случае эмоциональный фон – положительный. Команда одержала победу. Двигаемся дальше.

– Оцените, пожалуйста, игру Шильцова.

– Молодым футболистам свойственна нестабильность, но Шильцов хорошо выглядит на тренировках, поэтому сегодня вышел в стартовом составе. Он прогрессирует и, думаю, в дальнейшем будет прогрессировать. У нас в команде много молодых игроков.

Жаль, что сегодня не удалось дать игровое время новичку Михайлову. Но мы его подбодрили, сказав, что это не повод, чтобы расстраиваться. Все еще впереди, – сказал .