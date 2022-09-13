Гогниев о судействе: «У нас в любом моменте дают желтую, а в АПЛ дают играть. Кто-то забегает в штрафную, кричит, и арбитр две минуты смотрит повтор»

Главный тренер «Химок» высказался о поражении от .

Подмосковный клуб проиграл в серии пенальти в матче 2-го тура Фонбет Кубка России (1:1, пен. 3:5).

– Я очень доволен игрой, результат придет, сегодня мы уступили по пенальти, но игра складывалась по нашему сценарию, который мы навязали сопернику. Забрали инициативу, подборы мяча, владение мячом, мы знали, как играет «Пари НН», сюрпризов не было.

Если будем с каждой новой игрой прогрессировать, то ребята будут лучше понимать, что от них хочет тренерский штаб. Победы придут, я в этом не сомневаюсь.

– Какими вы видите свои следующие игры в Кубке?

– У нас следующая игра в чемпионате, мы к каждой игре подходим индивидуально, до Кубка времени еще много, сейчас мы будем готовиться к «Краснодару». Команда должна пройти, как можно дальше в Кубке России, как это сделать? Выигрывать в каждом матче, эту задачу я и озвучиваю ребятам.

Сейчас у нас не получается, но придет время, когда мы будем выигрывать. По игре мы должны были забирать очки, но результат таков. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу. Сегодня все все видели, я это не говорю просто так.

– Вы готовились к серии пенальти?

– Нет, мы всегда рассчитываем выиграть в основное время матча. Я не вижу смысла готовится к пенальти, есть определенные футболисты, которые умеют это делать, у них есть уверенность в себе на точке. Здесь и сейчас у кого-то может быть уверенность, у кого-то нет, я спросил у футболистов, желающие пошли бить пенальти. Это лотерея, нужно обращать внимание на целостность игры и наши ошибки.

Мне понравилась игра, она была целостной, мы разберем ошибки. Знаем почему пропустили гол, знали про наигранные комбинации соперники, все это рассматривали. Арбитрам нужно давать бороться, сегодня красная карточка была незаслуженной, по моему мнению.

У нас почему-то в любом моменте дают желтую карточку, нужно играть, в английском чемпионате дают играть. Кто-то забегает в штрафную, кричит, и арбитр две минуты смотрит повтор. Люди приходят смотреть за игрой, азартом, мы за это и любим футбол. Еще раз хочется поблагодарить своих ребят за отношение и понимание, двигаемся дальше, – сказал Гогниев.