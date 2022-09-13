Медведева посетила матч «Динамо»: «Меня можно назвать болельщицей «Динамо». Так исторически сложилось, и я не пожалела ни разу»

посетила матч и назвала себя болельщицей клуба.

Фигуристка сегодня посетила футбольный матч между «Динамо» и . Московский клуб дома обыграл грозненцев со счетом 2:1 во 2-м туре Фонбет Кубка России.

– Что тебя привело на «Динамо»? Можно ли тебя назвать болельщицей этого клуба?

– Да, меня можно назвать болельщицей «Динамо». Так исторически сложилось, что я выбрала этот футбольный клуб и не пожалела ни разу.

Что меня привело сюда? Само «Динамо». В своей жизни я посетила не так много футбольных матчей. Это мой третий.

– Почему «Динамо»?

– Все началось с синего цвета. Моя команда тоже была облачена в синий цвет.

– Связано ли это с тем, что Егор Крид приглашал тебя на свой день рождения, которое он праздновал здесь?

– Ну, флэшбеки есть. А как это может быть связано? Я и до этого ходила на «Динамо».

– Кто любимый футболист в команде?

– Я пока всех не выучила, так что пожалуйста не нагнетайте, – сказала смеясь двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.