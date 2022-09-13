Юран о «Химках»: «Я принес в клуб деньги – до 500 млн рублей, удалось сохранить прописку в РПЛ»

рассказал, сколько денег заработал для «Химок».

– Вы сначала после отставки допускали возвращение в . Но в эфире программы «Громко» сказали, что все же не примете предложение, если оно появится. Это говорит о том, что все‑таки появилась какая‑то обида на клуб?

– На клуб‑то за что обижаться? Говорю именно не про руководство, а про клуб, болельщиков, город. Не должно быть обиды, ведь ты работал ради них. Не они же тебя увольняли.

Обиды нет. Главное – я доказал все своей работой. Отнесся к ней с максимальной серьезностью и выполнял все на пределе своих возможностей.

Удалось решить задачи, сохранить прописку в и заработать благодаря этому для клуба: учитывая все спонсорские соглашения, это до 500 млн рублей. Так что я тоже принес в клуб деньги.

Большинство людей смотрит именно на работу, игру команды. Она многим нравилась, ее отмечали.

Обижаться – удел слабых. Я человек сильный, поэтому увольнение из «Химок» воспринял нормально, – сказал бывший главный тренер подмосковного клуба.

«Химки» после увольнения Юрана не могут выиграть 7 матчей подряд. Сегодня проиграли «Пари НН» по пенальти в Фонбет Кубке России.