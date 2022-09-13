Владислав Игнатьев: «Зимой 2021-го позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Даже думать не стал – отказался. Зачем дергаться, когда ты в «Локо»?»

Теги Локомотив Шальке премьер-лига Россия бундеслига Германия Владислав Игнатьев Футбол

Бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал, что мог уехать в Европу.

– Ты хоть раз мог уехать в Европу?

– Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: «Тебя хочет «Шальке». Не хочешь поехать помочь?»

– А ты?

– Сначала не понял – почему «помочь»? Открыл таблицу Бундеслиги – ищу «Шальке» вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал – отказался. «Шальке» в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в «Локомотиве», стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять, – сказал Игнатьев.

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