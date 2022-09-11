У Соболева 7 (3+4) очков в 9 матчах за «Спартак» в этом сезоне Мир РПЛ

Александр Соболев забил третий гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Нападающий «Спартака» отличился на 76-й минуте матча против «Ростова» в 9-м туре Мир РПЛ (2:4, второй тайм). Ранее он забил по одному голу в ворота «Оренбурга» (4:1) и «Зенита» (1:2).
Также на счету 25-летнего форварда 4 ассиста в этом сезоне Мир РПЛ – в игре с «Уралом» (2:0) Соболев отдал две результативные передачи, а в матчах с «Сочи» (3:0) и «Факелом» (4:1) – по одной.
С подробной статистикой Александра можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак».