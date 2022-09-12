Футболки Бэйла – самые продаваемые в МЛС в этом сезоне, хотя Гарет играет в лиге меньше 3 месяцев, Дриусси – 12-й

Футболки с именем Гарета Бэйла продаются больше всего в МЛС в этом году.
В июне 33-летний вингер перешел в «Лос-Анджелес», покинув «Реал» по истечении срока контракта.
Официальный сайт МЛС опубликовал рейтинг самых продаваемых футболок игроков лиги со старта этого сезона (в феврале) до 1 сентября.
Несмотря на то, что валлиец начал играть в МЛС меньше трех месяцев назад, именно он возглавил рейтинг. У Гарета 2 гола в 9 матчах.
На втором месте защитник «Шарлотт» Кристиан Фукс, на третьем – форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела. На четвертой позиции оказался нападающий «Гэлакси» Хавьер Эрнандес.
На восьмое место рейтинга попал хавбек «Чикаго Файр» Джердан Шакири, а 12-ю позицию занял бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси, выступающий за «Остин».