Онопко о Дзюбе: «Он может быть вызван в сборную России, в теории. Мы следим за всеми»

Теги Артем Дзюба высшая лига Турция Сборная России по футболу Виктор Онопко Валерий Карпин Адана Демирспор Футбол

Виктор Онопко оценил шансы форварда Артема Дзюбы вернуться в сборную России.

– Если Дзюба будет хорошо себя проявлять в Турции, может ли он рассчитывать на вызов в сборную России?

– Мы следим за всеми футболистами. В теории – да, он может быть вызван. Мы можем любого вызвать, – сказал тренер национальной команды.

Дзюба летом перешел в «Адана Демирспор». В трех матчах турецкого чемпионата он забил один гол. Его подробная статистика – здесь.

Дзюба не забил во втором матче подряд. У него один удар и 10 касаний после выхода на 63-й минуте

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