Зарплата Аканджи в «Ман Сити» – 11 млн евро в год. Он успешно прошел медосмотр

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Стали известны детали перехода защитника Мануэля Аканджи в «Манчестер Сити» из «Боруссии».

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, футболист подпишет контракт сроком до 2027 года с зарплатой 11 млн евро за сезон.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что швейцарец успешно прошел медосмотр для перехода в «Ман Сити». Теперь он ждет, когда клубы договорятся о последних деталях сделки, чтобы подписать все необходимые документы.

Отмечается, что в «Ман Сити» рассматривают трансфер Аканджи как возможность укрепить состав. Никто из нынешних центральных защитников из клуба не уйдет.

Ранее сообщалось, что за 27-летнего игрока «Ман Сити» заплатит 18+2 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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