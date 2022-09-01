Зарплата Аканджи в «Ман Сити» – 11 млн евро в год. Он успешно прошел медосмотр

Стали известны детали перехода защитника в «Манчестер Сити» из .

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, футболист подпишет контракт сроком до 2027 года с зарплатой 11 млн евро за сезон.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что швейцарец успешно прошел медосмотр для перехода в . Теперь он ждет, когда клубы договорятся о последних деталях сделки, чтобы подписать все необходимые документы.

Отмечается, что в «Ман Сити» рассматривают трансфер Аканджи как возможность укрепить состав. Никто из нынешних центральных защитников из клуба не уйдет.

Ранее сообщалось, что за 27-летнего игрока «Ман Сити» заплатит 18+2 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.