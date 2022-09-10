Хасиев – о Хабибе: «Самый продуманный боец в истории. Где он проиграет, там он не дерется»

Руководитель лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова самым продуманным бойцом в истории ММА.
По мнению промоутера, бывший легковес отказывался от боев, в которых был риск потерпеть поражение.
«Я Хабиба считаю самым продуманным бойцом – это стопроцентно. Там, где он проиграет, он не дерется.
Там, где он выигрывает, он дерется. То есть он продуманный боец, и таких много сейчас. Я не в плохом смысле это говорю.
Сколько раз с тем же Фергюсоном оттягивалось. Еще раз повторю – он самый продуманный, и сейчас подавляющее большинство такие бойцы. Напропалую с любым они драться не идут.
Если не уверены, что победят, они что угодно придумают, чтобы не подраться. Хабиб является самыми продуманным бойцом всех времен и народов, однозначно. В хорошем смысле слова», – сказал Хасиев.
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