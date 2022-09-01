Хабиб пожелал удачи Имавову перед турниром UFC в Париже

Бывший чемпион UFC в легком весе обратился к французскому средневесу Насрудину Имавову в преддверии турнира в Париже.

«Насрудин, салам алейкум! Я хочу, брат, пожелать тебе удачи, победы, здоровья. Береги себя. И в эти выходные ты должен сделать это. Удачи, брат, мы с тобой», – сказал Нурмагомедов.

3 сентября на 209 Имавов подерется с Хоакином Бакли.

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