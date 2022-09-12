Матч «Арсенала» в ЛЕ и игры 8-го тура АПЛ могут перенести из-за похорон Елизаветы II – не хватит полиции

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Матч «Арсенала» с ПСВ в Лиге Европы и игры 8-го тура АПЛ могут перенести.

Из-за возможной нехватки полиции в связи с траурными мероприятиями по Елизавете II еще нет уверенности в том, что матч между «Арсеналом» и ПСВ на групповом этапе Лиги Европы, который запланирован на четверг, может быть проведен.

Также под сомнением находятся матчи 8-го тура АПЛ. Их могут перенести, так как для организации похорон Елизаветы II, которые пройдут в понедельник, 19 сентября, потребуются большие ресурсы полиции, пишет The Telegraph.

УЕФА считает, что все матчи еврокубков, кроме игры «Арсенала», пройдут в соответствии с расписанием.

Ранее матч группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Наполи» был перенесен с 13 на 14 сентября. Также в знак уважения к скончавшейся королеве были перенесены все матчи 7-го тура АПЛ.

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