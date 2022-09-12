Игроки «Баварии» удивлены критикой Нагельсманна после ничьей со «Штутгартом». Они считают, что тренер должен задуматься о тактике

Игроков «Баварии» удивила критика со стороны после матча со .

Команды сыграли вничью в 6-м туре Бундеслиги (2:2). Футболистов мюнхенской команды удивил тот факт, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер раскритиковал команду, но при этом не был самокритичен. Они считают, что Нагельсманн должен усомниться в своей тактике.

Также, по информации Bild, некоторые игроки «Баварии» недовольны своей ролью в команде и игровым временем.

После 6 туров чемпионата Германии идет на 3-м месте в турнирной таблице с 12 очками. Следующий матч мюнхенцы проведут 13 сентября – против «Барселоны» в Лиге чемпионов.