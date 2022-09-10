Мюллер о 2:2 со «Штутгартом»: «Я впервые в этом сезоне злюсь – злюсь на нас. Если «Бавария» хочет побеждать в каждой игре, то нужно идти до конца»

рассказал, что впервые в этом сезоне разозлился из-за игры «Баварии».

В 6-м туре Бундеслиги мюнхенская команда сыграла вничью со (2:2).

«Сегодня я впервые в этом сезоне злюсь – злюсь на нас. Если мы хотим побеждать в каждой игре, а это наша цель, то мы должны идти до конца, несмотря на то, что в середине недели у нас большой матч (с «Барселоной в ЛЧ – прим.). В нынешней ситуации нужно выкладываться до конца.

Я должен сказать: если мы хотим вернуться на вершину таблицы как можно быстрее, а это наша цель, то мы должны хорошенько подумать», – сказал полузащитник «Баварии».