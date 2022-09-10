Мюллер о 2:2 со «Штутгартом»: «Я впервые в этом сезоне злюсь – злюсь на нас. Если «Бавария» хочет побеждать в каждой игре, то нужно идти до конца»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер рассказал, что впервые в этом сезоне разозлился из-за игры «Баварии». 

В 6-м туре Бундеслиги мюнхенская команда сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2).

«Сегодня я впервые в этом сезоне злюсь – злюсь на нас. Если мы хотим побеждать в каждой игре, а это наша цель, то мы должны идти до конца, несмотря на то, что  в середине недели у нас большой матч (с «Барселоной в ЛЧ – прим.). В нынешней ситуации нужно выкладываться до конца. 

Я должен сказать: если мы хотим вернуться на вершину таблицы как можно быстрее, а это наша цель, то мы должны хорошенько подумать», – сказал полузащитник «Баварии». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные