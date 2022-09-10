Нагельсманн про 2:2 со «Штутгартом»: «Бавария» могла забить третий и закрыть игру. Готовим интересные идеи для «Барсы»

Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью «Баварии» со «Штутгартом» (2:2) в 6-м туре Бундеслиги.
– В первые полчаса у нас не получалось хорошей игры, в целом это нормально после игры в Лиге чемпионов. Затем мы провели хорошие 15 минут и заслуженно повели в счете.
Во втором тайме имели моменты забить третий мяч и закрыть игру, но не сделали этого. Так что в итоге мы заработали только очко.
– Давление растет?
– Я не знаю, стало ли давление выше. Давление всегда субъективно и исходит извне. Мы будем продолжать работать, тренироваться завтра и в понедельник, проанализируем соперника и постараемся придумать интересные идеи для игры с «Барселоной», – сказал главный тренер «Баварии».
Напомним, «Бавария» и «Барселона 13 сентября встретятся в рамках Лиги чемпионов.