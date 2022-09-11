У Промеса 11 (8+3) очков в 9 матчах Мир РПЛ. Хавбек «Спартака» лидирует в списке бомбардиров

забил восьмой гол в нынешнем розыгрыше Мир .

Полузащитник открыл счет на 24-й минуте матча с в 9-м туре Мир РПЛ (1:2, первый тайм). Ранее нидерландец забил по одному голу в ворота «Краснодара» (4:1), «Урала» (2:0) и «Факела» (4:1), а в играх с «Оренбургом» (4:1) и «Сочи» (3:0) Промес забил по два мяча.

Также на счету 30-летнего игрока в этом сезоне чемпионата России 3 результативные передачи: две он отдал в матче с «Оренбургом», еще одну – в игре с «Факелом».

Промес лидирует в списке лучших бомбардиров этого сезона Мир РПЛ. Вторым идет полузащитник «Краснодара» – он забил 7 мячей.

На счету Квинси также наибольшее количество результативных действий в чемпионате России – 11. Малком, набравший 10 очков по системе «гол+пас», занимает второе место.

С подробной статистикой Промеса можно ознакомиться здесь.