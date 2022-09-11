Баринов про 0:2 с «Факелом»: «Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть»

сказал, что игрокам «Локомотива» стыдно за поражение в матче с (0:2).

– Какая сейчас атмосфера в раздевалке?

– Да никакая. Все поникшие. Нужна победа, любая победа. Надеюсь, что‑то изменится.

– Вы подходили к активу на трибунах после финального свистка. Что сказали друг другу?

– Тяжелый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть.

– Что говорил игрокам на правах капитана?

– Что концентрацию нельзя терять, особенно в добавленное время, надо отпахать до последней минуты. Но как получилось... Первый тайм мы полностью контролировали.

Ауты, угловые, штрафные – единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались, – сказал капитан после матча 9-го тура Мир .