Защитник «Факела» Суслов: «Всей командой просили оставить Василенко, но решение уже было принято. Нас поставили перед фактом, это было шоком»

рассказал, что игроки «Факела» просили не увольнять .

6 сентября воронежский клуб объявил об уходе 48-летнего специалиста по обоюдному согласию сторон. В матче с в 9-м туре Мир (2:0) командой руководил Дмитрий Пятибратов.

«Всегда приятно выигрывать. Жалко, что с нами нет Олега Петровича [Василенко] сегодня. Мы ему посвящаем эту победу.

Олег Петрович с нами попрощался. Сказал: «Пацаны, вы все сможете, все сумеете. Удачи!»

Из-за чего он ушел? У нас была неудачная серия. Мы сожалеем, что все так вышло. На прощальном ужине мы поблагодарили друг друга. Я очень многое от него почерпнул. Я ему очень благодарен за все. Вместе с ним я прибавил, как футболист. Он в меня поверил.

Мы всей командой просили оставить Олега Петровича. Но решение уже было принято. Никто об этом не знал – нас поставили перед фактом. Это было шоком», – сказал защитник .