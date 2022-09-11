«Зенит» заключил партнерское соглашение с «Пятерочкой»

заключил партнерское соглашение с торговой сетью «Пятерочка».

Контракт рассчитан на год. По его условиям «Пятерочка» получила официальный статус регионального партнера клуба.

Отмечается, что партнерство позволит сторонам эффективно работать с масштабной аудиторией покупателей и болельщиков, а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания.

В рамках соглашения «Пятерочка» получит возможности для проведения ряда совместных маркетинговых активностей: конкурсов и розыгрышей в соцсетях, мероприятий с участием игроков, а также право на размещение рекламы в чаше «Газпром Арены».

Планируется, что на домашнем стадионе «Зенита» появится точка продаж от «Пятерочки», а для болельщиков и гостей на домашних играх клуба будет разработана эксклюзивная кобрендовая сувенирная продукция.