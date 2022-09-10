Малком о призе игроку месяца в «Зените»: «Это не единственное, к чему я стремлюсь. Мне хочется завоевывать титулы с командой – это самое главное»

прокомментировал получение награды лучшему игроку месяца в «Зените».

– Болельщики признали вас лучшим игроком «Зенита» в августе. Согласны с их мнением? – Я очень рад! Рад за то, что проголосовали за меня, за наши результаты в августе, рад, что партнеры доверяют мне. Сейчас я чувствую себя куда комфортнее и свободнее на поле, и потому могу приносить команде максимум пользы.

Думаю, в августе я хорошо потрудился на благо «Зенита», физически чувствую себя прекрасно и благодарю каждого, кто сделал выбор в мою пользу. Эта награда очень приятна, но она не единственное, к чему я стремлюсь. Мне хочется побеждать и завоевывать титулы вместе с сине-бело-голубыми – ​вот что самое главное.

– Как вы вообще относитесь к индивидуальным призам?

– Думаю о них в таком ключе: если я выиграл – ​круто, большое спасибо, если я не выиграл – ​радуюсь за того, кому досталась награда. Это выбор болельщиков, им виднее. Для меня важнее всего ощущать, что я помогаю «Зениту», и такое же мнение у всех, с кем я играю бок о бок. Командные успехи всегда превыше личных, – сказал полузащитник .