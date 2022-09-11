«Рубин» выиграл 4-й матч в Первой лиге из 9, забив «Велесу» на 88-й минуте

с трудом обыграл (2:1) в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги.

Победный гол казанский клуб забил на 88-й минуте – отличился защитник .

«Рубин» одержал четвертую победу в девяти матчах Первой лиги. Также у команды Леонида Слуцкого четыре ничьих и одно поражение.

После сегодняшней победы над «Велесом» казанцы вышли на промежуточное 2-е место в таблице лиги. «Алания», «Балтика» и «Нефтехимик» в случае побед в матчах 9-го тура могут опередить «Рубин».

Соперником «Рубина» по следующему туру Первой лиги станет «Волгарь».