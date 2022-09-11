Первая лига. «Рубин» в гостях у «Велеса», «Алания» против «КАМАЗа»

«Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» в 9-м туре Первой лиги.
Также в воскресенье тульский «Арсенал» примет «Нефтехимик», «Алания» – «КАМАЗ».
Завершится тур в понедельник матчем «Балтики» с махачкалинским «Динамо».
9-й тур
- Дата проведения
- 11 сентября, 14.00, «Stadion Avangard»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 11 сентября, 18.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 11 сентября, 18.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 11 сентября, 18.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «им. С. Билимханова»
- Дата проведения
- 12 сентября, 21.00, «Стадион Калининград»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.