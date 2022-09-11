Первая лига. «Рубин» в гостях у «Велеса», «Алания» против «КАМАЗа»

сыграет на выезде с «Велесом» в 9-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье тульский примет «Нефтехимик», – .

Завершится тур в понедельник матчем «Балтики» с махачкалинским «Динамо».

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги