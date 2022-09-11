Первая лига. «Рубин» в гостях у «Велеса», «Алания» против «КАМАЗа»

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«Рубин» сыграет на выезде с «Велесом» в 9-м туре Первой лиги.

Также в воскресенье тульский «Арсенал» примет «Нефтехимик», «Алания»«КАМАЗ».

Завершится тур в понедельник матчем «Балтики» с махачкалинским «Динамо».

Первая лига

9-й тур

Велес – Рубин
Дата проведения
11 сентября, 14.00, «Stadion Avangard»
Онлайн матча

 

Акрон – Родина
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Нефтехимик
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Волгарь – Волга Ульяновск
Дата проведения
11 сентября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Краснодар-2 – Енисей
Дата проведения
11 сентября, 18.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Уфа
Дата проведения
11 сентября, 18.00, «стадион Центральный Казань»
Онлайн матча

 

Шинник – Кубань
Дата проведения
11 сентября, 18.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Алания – КАМАЗ
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «им. С. Билимханова»
Онлайн матча

 

Балтика – Динамо Махачкала
Дата проведения
12 сентября, 21.00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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