Роман Широков: «Если «Спартак» берет Мевлю, то и я смогу. Погребняк еще в форме»

прокомментировал переход защитника в «Спартак».

– Как вам селекция «Спартака» на финише окна, когда взяли Мевлю, затем пошли разговоры о Гаджимурадове?

– Ну, я еще тогда смогу, если Мевлю берут. Погребняк еще в форме. Честно говоря, не знаю, для чего это сделано. Видимо, «Спартак» на многих фронтах играет.

У Литвинова травма, но это три недели. Мартинс выбыл на более долгий срок, но его могут заменить и русские ребята. Не вижу смысла в приобретении Мевли. Не думаю, что наши ребята хуже.

– Что надо было усилить «Спартаку»?

– Нужно шлифовать ту игру, которая появилась. Например, Хлусевича много критиковали, в том числе и я, прибавил в передачах. Разговоры о Гаджимурадове? При всем уважении, он не лидер даже «Урала», для чего брать? – сказал бывший полузащитник .