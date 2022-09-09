Миха Мевля: «Все мы прекрасно знаем, что значит «Спартак» в России. Очень рад оказаться здесь»

Новичок «Спартака» высказался после подписания контракта с клубом.

– Очень рад оказаться здесь. Все мы прекрасно знаем, что значит «Спартак» в России.

– Как возник вариант перейти в «Спартак»? Почему поменял теплую Турцию на Россию?

– Когда «Спартак» позвонил, желания [перейти] было много. Понятно, у меня был контракт с другим клубом. Они все решили, и я сейчас здесь.

– Какие цели ставишь перед собой?

– Всегда помогать команде на 100% и выигрывать, – сказал Мевля.

Вчера красно-белые объявили, что заключили с защитником контракт по схеме «1+1». Затем стало известно, что опция продления соглашения активируется, если игрок проведет 90% матчей за команду. Также ради перехода Мевля согласился на снижение зарплаты.

Мевля в «Спартаке» – трансфер от безысходности