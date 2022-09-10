Акинфеев о футболе без ВАР: «Он был менее балетным. В Серии А любое касание – все орут, как будто ногу оторвали. Заорал – пенальти»

считает, что до введения ВАР футбол был менее балетным.

– А без ВАР каким футбол был? Он был честнее, он был иным? Вот как ты можешь сказать?

– Он был менее балетным. Ну как в хоккее видеоповторы ввели, помните? Это реальный был хоккей. А потом чуть зацеп – ааа, цепанул, крутанулся – две минуты сразу.

Здесь все то же самое. Я вот смотрю, например, Серию А, чемпионат Италии. Слушай, ну там любое касание – все орут. Микрофоны за сто километров от них, а просто слышно всех. Еще 80 тыщ сидят, а орут, как будто ногу оторвали.

И реально судьи ставят пенальти. Накладка – пенальти. Реально просто касание – заорал – пенальти. Не знаю, я бы чисто оставил ВАР из-за офсайдов, все, – сказал вратарь в эфире «Коммент.Шоу».