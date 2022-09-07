Бензема пропустит 3 недели и может вернуться к матчу «Реала» с «Осасуной» 2 октября (Marca)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Осасуна Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Здоровье Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема из-за травмы сможет вернуться лишь в октябре.

После матча с «Селтиком» (3:0) в Лиге чемпионов у форварда было диагностировано повреждение полусухожильной мышцы и растяжение четырехглавой мышцы правого бедра.

По сведениям Marca, француз пропустит матчи «Реала» с «Мальоркой», «Лейпцигом» и «Атлетико», а также игры сборной своей страны в конце сентября. Ожидается, что Бензема вернется ко встрече с «Осасуной», назначенной на 2 октября.

В текущем сезоне 34-летний футболист забил 3 гола за 4 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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