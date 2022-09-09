Акинфеев считает Сафонова лучшим вратарем России сейчас

считает лучшим вратарем России.

– Сафонов – лучший вратарь России?

– На данный момент да.

– Его недостатки?

– Я не хочу их видеть. Зачем мне это надо?

– Видишь только достоинства?

– Конечно. Недостатки вратаря – это всегда голы. Даже если ты не виноват, то все равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, что это не первый такой пропущенный гол.

Надо смотреть в целом на игру. Я считаю, что на данную секунду он, да [лучший вратарь России], – заявил капитан в эфире «Коммент.Шоу».