Игрок ЦСКА Мендес про РПЛ: «Лига качественная, чемпионат сильно удивил, уровень заметен. Есть очень хорошие команды»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Фелипе Мендес Футбол

Фелипе Мендес заявил, что удивлен уровнем чемпионата России.

«Действительно, ваш чемпионат меня сильно удивил, потому что здесь есть очень хорошие команды.

Все время сталкиваешься на поле с тем, что заставляет тебя работать еще больше. Поэтому да, лига очень качественная. И этот уровень сразу заметен. В матчах нужно постоянно двигаться, особо нет времени, чтобы подумать.

Моя задача на поле – держать мяч, отдавать точные передачи, переводить игру с фланга на фланг. Это то, что требует от меня главный тренер.

И мне кажется, у меня это очень хорошо получается. Я делаю так, чтобы мяч постоянно был в движении, постоянно ходил от партнера к партнеру.

Конечно, когда у нас со многими партнерами одна языковая группа и можно говорить на родном языке.

Это существенно уменьшает период адаптации в новой команде, быстрее знакомишься с партнерами, но это не значит, что я общаюсь только с латиноамериканцами.

У меня очень хорошие отношения с российскими футболистами. Мы часто шутим и много времени проводим вместе», – сказал полузащитник ЦСКА.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные