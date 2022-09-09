«ЦСКА постепенно адаптируется к стилю Федотова и может стать главным конкурентом «Зенита». Борис Игнатьев об армейцах

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Борис Игнатьев поделился ожиданиями от субботнего матча 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Краснодар».

«По составу ЦСКА сейчас предпочтительнее «Краснодара». Думаю, армейцы возьмут три очка в домашнем матче, хотя игра наверняка будет плотной.

Команда постепенно адаптируется к стилю своего нового главного тренера Владимира Федотова и в перспективе именно она может стать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за золото.

У «Краснодара» очень перспективная молодежь, и в начале чемпионата они способны обыграть любую команду, но на длинную дистанцию их может не хватить», – сказал экс-тренер сборной России.

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