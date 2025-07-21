«Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков и станет чемпионом. Это команды разного уровня». Канчельскис об РПЛ
Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» сильно отстанет от «Зенита» в Мир РПЛ.
«На сегодняшний день «Спартак» и «Зенит» – команды разного уровня. У Семака лучший состав в чемпионате.
Индивидуально игроки «Зенита» сильнее футболистов «Спартака». Думаю, в состав сине-бело-голубых из нынешнего «Спартака» вошли бы только 2-3 игрока. И то не факт, что они бы играли в основе.
«Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков по итогам сезона и станет чемпионом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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