«Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков и станет чемпионом. Это команды разного уровня». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» сильно отстанет от «Зенита» в Мир РПЛ.

«На сегодняшний день «Спартак» и «Зенит » – команды разного уровня. У Семака лучший состав в чемпионате.

Индивидуально игроки «Зенита» сильнее футболистов «Спартака ». Думаю, в состав сине-бело-голубых из нынешнего «Спартака» вошли бы только 2-3 игрока. И то не факт, что они бы играли в основе.

«Зенит» опередит «Спартак» минимум на 9 очков по итогам сезона и станет чемпионом», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис .