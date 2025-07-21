«Бавария» предложит «Ливерпулю» 70 млн евро и бонусы за Диаса (ESPN)
«Бавария» готовит новое предложение по Луису Диасу.
Сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать вингера за 67,5 млн евро.
По информации ESPN, «Бавария» предложит за Диаса 70 миллионов евро и бонусы. Мюнхенцы считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке.
Также утверждается, что «Ливерпуль» ранее отклонил предложение «Барселоны» на сумму около 65 млн фунтов (более 75 млн евро), после чего каталонцы решили отказаться от подписания Диаса, сосредоточившись на других вариантах.
Ожидается, что по мере приближения окончания трансферного окна мерсисайдцы пойдут на уступки.
Кого в АПЛ уволят первым?1020 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости