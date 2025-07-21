«Бавария» предложит «Ливерпулю» 70 млн евро и бонусы за Диаса (ESPN)

«Бавария» готовит новое предложение по Луису Диасу.

Сообщалось , что «Ливерпуль » отказался продавать вингера за 67,5 млн евро.

По информации ESPN, «Бавария » предложит за Диаса 70 миллионов евро и бонусы. Мюнхенцы считают колумбийца приоритетной целью на трансферном рынке.

Также утверждается, что «Ливерпуль» ранее отклонил предложение «Барселоны» на сумму около 65 млн фунтов (более 75 млн евро), после чего каталонцы решили отказаться от подписания Диаса, сосредоточившись на других вариантах.

Ожидается, что по мере приближения окончания трансферного окна мерсисайдцы пойдут на уступки.