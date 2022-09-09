Паршивлюк о старте «Динамо»: «Раз очки набираем, то все всех устраивает. Восемь игр – без поражений»

Защитник высказался в преддверии матча с в Мир РПЛ.

«Реваншистских настроений за 1:5 в последнем туре прошлого сезона от «Сочи» нет. Сейчас новый сезон, другая команда, другие исполнители.

Как оценю старт команды в этом чемпионате? С одной стороны, восемь игр – без поражений. С другой, были игры, мы упустили победы, были игры, в которых мы могли проиграть.

Не сказал бы, что у нас более закрытый футбол, чем при Шварце. Может быть, меньше прессингуем, меньше тратим сил на прессинг и больше пытаемся выбежать в контратаку, контролировать мяч. Сложно судить. Думаю, раз очки набираем, то все всех устраивает», – сказал Паршивлюк.

После 8 туров бело-голубые занимают в таблице Мир 4-е место.