Паршивлюк о Захаряне в «Челси»: «Он еще в «Динамо» ничего не выиграл. Ему надо здесь дать команде, и тогда мы его сами завернем в бантик и отвезем в аэропорт»

высказался о возможном переходе в «Челси».

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний хавбек не перейдет в лондонский клуб. «Синие» не нашли возможности перевести 15 миллионов евро до закрытия трансферного окна в Англии.

– Обсуждалась ли в команде ситуация вокруг Захаряна?

– А как не обсуждать ситуацию с человеком, который может уйти в «Челси»? Конечно, обсуждали. Конечно, хотели, чтобы он уехал, это был бы сильный толчок в его карьере.

Ему 19 лет, надеюсь, что все переходы в большие клубы у него еще впереди. У него тут еще незаконченное дело, вон в «Динамо» еще ничего не выиграл. Ему надо здесь дать команде, и тогда мы его сами завернем в бантик и отвезем в аэропорт, – сказал защитник .