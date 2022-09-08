Бегич перешел в «Урал». В марте он приостановил контракт с «Рубином» до лета 2022-го

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Защитник Сильвие Бегич подписал контракт с «Уралом».

Футболист уже прибыл в Екатеринбург. Завтра он проведет первую тренировку в составе новой команды.

Это третий новичок, которого «Урал» представил за сегодняшний день. Ранее клуб объявил о переходах опорника сборной Гвинеи Ибраима Сиссе и защитника Егора Филипенко.

Фото: fc-ural.ru

В марте футболист приостановил контракт с «Рубином» до лета 2022 года. С тех пор Бегич не выходил на поле – последний матч за «Рубин» он сыграл 20 марта, когда казанский клуб уступил ЦСКА (1:6).

Ранее хорват играл за «Крылья Советов» и «Оренбург». Статистику 29-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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