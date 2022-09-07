«Рубину» и «Арсеналу» запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженностей

и временно лишились возможности регистрировать новых футболистов.

По итогам заседания палаты РФС по разрешению споров было принято решение удовлетворить заявление агента Дмитрия Агеева о взыскании с «Рубина» задолженности по договору о посреднических услугах и ввести запрет на регистрацию клубом новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

«Это временное ограничение, которое будет снято после того, как «Рубин» погасит задолженность перед представителем игрока Александра Ломовицкого», – сообщили в казанском клубе.

Также частично было удовлетворено заявление защитника в отношении «Арсенала» о взыскании расходов на представителя по делу о выплате задолженности по трудовому договору. Пока тульская команда не возместит игроку подтвержденные расходы на представителя, она не сможет регистрировать новичков.