Каррагер о «Ливерпуле»: «Это конец цикла? Неужели клуб так сильно ошибся во время трансферного окна?»

опасается, что спад «Ливерпуля» носит всеобъемлющий характер.

Вчера команда Юргена Клоппа с разгромным счетом проиграла «Наполи» (1:4) в матче 1-го тура группового этапа .

«Этот матч – не проблема. Забудьте о нем. Меня больше волнует другое: неужели это то, на что мы будем смотреть почти весь сезон? Это конец цикла? Неужели «Ливерпуль» так сильно ошибся во время летнего трансферного окна? Потому что сейчас команда выглядит плохо.

Уже пять-шесть лет команда работает на максимум под руководством Юргена Клоппа. В этом сезоне «Ливерпуль» провел семь матчей и в пяти из них пропустил первым. Команда плохо начинает игры. Я не собираюсь критиковать их отношение к делу, ведь то, что эта команда делала в Европе, в Премьер-лиге, в игре с «Барселоной», разные камбэки – все это демонстрирует, что с характером все в порядке.

Не является ли это огромным физическим спадом из-за того, как интенсивно команда играла на протяжении пяти-шести последних лет? Может ли «Ливерпуль» вернуться? Вот что беспокоит меня, а не игра с «Наполи». Что ждет эту команду? Как пройдет этот сезон?

«Ливерпуль» по-прежнему проиграл всего четыре матча в 2022 году. Это демонстрирует, насколько стабильной была команда. Но игра важнее результата. Сейчас их игра очень меня беспокоит», – сказал бывший защитник .

«Наполи» нагло проехался по Клоппу – вскрывали и прессинг (рулеткой Зидана!), и высокую линию. Хвича добил через дуэль с Трентом

«Ливерпуль» постоянно страдает в Неаполе. Но эти 1:4 – настоящая катастрофа