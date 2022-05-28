Джейми Каррагер: «Клопп – легендарная фигура в «Ливерпуле». Мы поставим его в один ряд с Пэйсли и Шенкли, когда он закончит карьеру»

высказался о работе в «Ливерпуле».

«Красные» сыграют с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Я думаю, что «Ливерпуль» является фаворитом для большинства людей, и, возможно, ты больше нервничаешь, когда являешься фаворитом – ты можешь проиграть. То, что Юрген Клопп сделал здесь, невероятно.

Очевидная битва – Трент против Винисиуса. Мы оставляем пространство за спинами крайних защитников, и это проблема команды, а не Трента. Но я не думаю, что это изменится.

Юрген Клопп – легендарная фигура в клубе, и у него уже есть контракт еще на 4 года. Когда он, наконец, закончит карьеру, мы поставим его в один ряд с Пэйсли, Шенкли. Его будут помнить так же за возвращение на карту», – сказал бывший защитник мерсисайдцев.

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