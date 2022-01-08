Каррагер считает, что победа в ЛЧ важнее чемпионства в Англии. На вопрос о своих титулах АПЛ Джейми ответил: «Столько же, сколько у Кантона в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик Кантона соцсети Футбол

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер устроил сессию вопросов и ответов с подписчиками своего твиттера.

На вопрос о том, что бы он предпочел – победу в Лиге чемпионов или в АПЛ, Каррагер ответил: «Победа в Лиге чемпионов важнее. Факт!»

Также один из пользователей спросил Каррагера: «Джейми, сколько раз ты брал титул АПЛ?»

«Столько же, сколько раз Кантона брал ЛЧ», – ответил бывший игрок мерсисайдцев.

Каррагер ни разу не становился чемпионом Англии. Он выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

Кантона ни разу не побеждал в Лиге чемпионов, но 4 раза стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед».

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