Индзаги о 2:3 с «Миланом»: «У нас было получасовое затмение после того, как они сравняли счет. На этом этапе игры мы пропустили 3 гола»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о поражении от «Милана»

В 5-м туре Серии А «нерадзурри» проиграли со счетом 2:3. 

«Вначале это был сбалансированный матч, мы изучали друг друга. Мы забили красивый гол, хорошо разыграли комбинацию. Проблема в том, что после того, как они сравняли счет, у нас было получасовое затмение: на этом этапе игры мы пропустили три гола, которые нельзя дарить соперникам.

Чтобы забить два гола, нам пришлось строить красивые комбинации, а в итоге мы пропустили три гола слишком легко. Главная ответственность за это лежит на мне, и мы, безусловно, должны работать и добиваться большего, потому что это та же команда, что и в прошлом сезоне, когда она не пропускала 8 матчей подряд.

Нужно также отдать должное голкиперу «Милана», который сделал два фундаментальных сэйва.

Мне больно проигрывать в этом дерби, мы могли бы сделать больше. Большое разочарование, нам жаль наших болельщиков и руководство», – сказал Индзаги. 

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