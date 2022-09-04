Спаллетти о Хвиче: «Он очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он обладает качествами топ-футболиста»

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Лучано Спаллетти высказался об игре Хвичи Кварацхелии.

В 5-м туре Серии А «Наполи» обыграл «Лацио» (2:1). Грузинский полузащитник забил победный гол.

– Сегодня я очень доволен, потому что мы провели сильный матч против сильной команды. Именно сравнивая себя с такими соперниками, можно понять, чего ты можешь добиться. 

На первых минутах мы неправильно обращались с мячом, тревожно и безумно, но потом мы скорректировали некоторые аспекты и провели отличную игру. 

– Чем стала отличаться игра команды после перехода Хвичи?

– Раньше играл Инсинье, который знал, как идти в дриблинг, на этапе владения мячом облегчал команде жизнь, идя в обводку на чужой половине поля. 

Он [Хвича] очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он очень милый парень, очень хороший парень. 

– О чем вы подумали, когда впервые его увидели?

– Если вы посмотрите, как он ходит, то может показаться, что он неустойчивый, подергивается. Но если дать ему мяч, он классно умеет обращаться с ним. Ему тяжело в физической борьбе, но у него качественные удар и обработка мяча. Он обладает качествами отличного футболиста, топ-футболиста, – сказал главный тренер «Наполи».

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