Спаллетти о Хвиче: «Он очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он обладает качествами топ-футболиста»

Лучано Спаллетти высказался об игре Хвичи Кварацхелии.
В 5-м туре Серии А «Наполи» обыграл «Лацио» (2:1). Грузинский полузащитник забил победный гол.
– Сегодня я очень доволен, потому что мы провели сильный матч против сильной команды. Именно сравнивая себя с такими соперниками, можно понять, чего ты можешь добиться.
На первых минутах мы неправильно обращались с мячом, тревожно и безумно, но потом мы скорректировали некоторые аспекты и провели отличную игру.
– Чем стала отличаться игра команды после перехода Хвичи?
– Раньше играл Инсинье, который знал, как идти в дриблинг, на этапе владения мячом облегчал команде жизнь, идя в обводку на чужой половине поля.
Он [Хвича] очень техничен, но ему нужно набраться опыта. Он очень милый парень, очень хороший парень.
– О чем вы подумали, когда впервые его увидели?
– Если вы посмотрите, как он ходит, то может показаться, что он неустойчивый, подергивается. Но если дать ему мяч, он классно умеет обращаться с ним. Ему тяжело в физической борьбе, но у него качественные удар и обработка мяча. Он обладает качествами отличного футболиста, топ-футболиста, – сказал главный тренер «Наполи».