«Спартак» о потерях из-за ограничения вместимости «Открытие Банк Арены»: «Они колоссальные»

оценил последствия ограничений, введенных в части вместимости стадиона.

– Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУД (системы контроля и управления доступом – прим. Sports.ru)?

– Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить, – сказал глава пресс-службы красно-белых .

По сведениям , на установку СКУД «Спартак» может потратить около 300 млн рублей. Сейчас из‑за отсутствия необходимого оборудования вместимость на матчах МИР ограничена 18 тысячами зрителей, хотя стадион рассчитан на 45 тысяч.