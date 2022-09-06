«Спартак» о потерях из-за ограничения вместимости «Открытие Банк Арены»: «Они колоссальные»

«Спартак» оценил последствия ограничений, введенных в части вместимости стадиона.
– Посчитал ли «Спартак» потери за тот период, когда МВД запретил заполнять арену из‑за СКУД (системы контроля и управления доступом – прим. Sports.ru)?
– Потери есть, и они колоссальные. Цифры – коммерческая тайна, но потери серьезные. Скоро мы все сделаем, бюджет выделен. Вопрос был решен давно, осталось технологически его выполнить: купить, привезти и установить, – сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
По сведениям «Матч ТВ», на установку СКУД «Спартак» может потратить около 300 млн рублей. Сейчас из‑за отсутствия необходимого оборудования вместимость «Открытие Банк Арены» на матчах МИР РПЛ ограничена 18 тысячами зрителей, хотя стадион рассчитан на 45 тысяч.