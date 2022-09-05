Полиция задержала 66 болельщиков в день матча «Спартак» – «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Открытие Банк Арена Футбол

66 болельщиков были задержаны в день матча «Спартак» – «Зенит» (1:2).

Игра 8-го тура Мир РПЛ прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 4 сентября.

Все задержанные были привлечены к административной ответственности, сообщает «РБК» со ссылкой на источники в ГУ МВД по Москве и территориальный отдел полиции.

В общей сложности матч посетили около 15 тысяч человек, из них 939 человек – болельщики «Зенита».

На игре для обеспечения порядка было задействовано 1,6 тысячи человек: из них полиция – 322 человека, Росгвардия – 877 человек, стадионные стюарды – 484 человека.

Семак переиграл Абаскаля. «Зенит» подготовил прессинг, разрывал левый фланг и качественно закрылся в конце

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные