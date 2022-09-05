Полиция задержала 66 болельщиков в день матча «Спартак» – «Зенит»

66 болельщиков были задержаны в день матча – «Зенит» (1:2).

Игра 8-го тура Мир прошла на стадионе в Москве 4 сентября.

Все задержанные были привлечены к административной ответственности, сообщает «РБК» со ссылкой на источники в ГУ МВД по Москве и территориальный отдел полиции.

В общей сложности матч посетили около 15 тысяч человек, из них 939 человек – болельщики .

На игре для обеспечения порядка было задействовано 1,6 тысячи человек: из них полиция – 322 человека, Росгвардия – 877 человек, стадионные стюарды – 484 человека.

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