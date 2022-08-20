Василенко про 1:1 с «Крыльями»: «Игра была подконтрольна «Факелу». Мы на пути совершенствования»

Главный тренер высказался о ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).

– это играющая команда. Они хороши на мяче. Нашей задачей было оказывать давление, отрабатывать стандарты.

И в первом, и во втором таймах игра была подконтрольна нам. Да, были острые моменты перед штрафной у «Крыльев», но мы даже это контролировали. Гол из ничего, тем не менее все выложились, сыграли вничью, будем дальше работать.

Мы не думаем о том, что на нас давит. У нас есть матч, после которого решаем, что получилось, что не очень, как готовиться к следующей игре. Мы находимся на пути совершенствования и адаптации. Благодарен футболистам за приложенные усилия», – сказал Василенко.