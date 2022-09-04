Василенко о «Факеле» без побед: «У нас собраны мужчины, которые с этим должны справиться. Все получится»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (1:3).

— Первый тайм очень здорово ваша команда провела, и ударов было больше. Что случилось во втором?

— Сейчас сложно сказать, почему так произошло. Но такую игру так отпускать очень стыдно, 1:3 — это не та вообще история, на которую мы рассчитывали.

— Команда пока без побед, при этом очень симпатичный футбол показывает, особенно в первых таймах. Насколько отсутствие побед давит на игроков, на вас лично, может быть?

— Мы стараемся делать все, чтобы на игроков это не давило, потому что если они начнут грузиться и переживать по этому поводу, то мы тогда не сдвинемся. Потому что это очень тяжело.

Знаете, духом, главное, не упасть. Потому что физически ты можешь встать. Духом упадешь, будет очень тяжело. Но я считаю, что у нас собраны мужчины, которые с этим должны справиться. У нас все получится. Надо это просто перемолоть. Надо сконцентрироваться больше на том, чтобы у нас получалось, – сказал .